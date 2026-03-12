Dal 24 marzo, sulla piattaforma IWONDERFULL Prime Video Channels, è possibile vedere il film Il Carnevale delle Folli di Arnaud des Pallières. La pellicola mette in scena la fragilità dei personaggi, portando sullo schermo una rappresentazione intensa e diretta di questa tematica. La disponibilità del film consente agli spettatori di confrontarsi con le immagini e le emozioni che la produzione propone.

Cosa: Il film Il Carnevale delle Folli di Arnaud des Pallières.. Dove e Quando: Disponibile dal 24 marzo su IWONDERFULL Prime Video Channels.. Perché: Una potente riflessione sul patriarcato e sulla patologizzazione del dissenso femminile nella Parigi di fine Ottocento.. Il cinema d’autore torna a esplorare i confini oscuri della mente e delle istituzioni totali con l’arrivo, il prossimo 24 marzo, de Il Carnevale delle Folli su IWONDERFULL Prime Video Channels. Firmato dal regista Arnaud des Pallières, il lungometraggio si addentra nel cuore della Parigi di fine XIX secolo per raccontare una delle pagine più controverse e perturbanti della psichiatria francese. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Carnevale delle Folli: la fragilità in scena su Iwonderfull

