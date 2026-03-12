Il cardinale elettricista torna a casa | Papa Leone congeda l’Elemosiniere che riattaccò la luce agli occupanti abusivi

Il “cardinale elettricista” torna in Polonia dopo essere stato congedato da Papa Leone, che ha incaricato di nuovo l’Elemosiniere. L’ufficiale aveva riattaccato la luce agli occupanti abusivi e ora riprende il suo ruolo con un mandato diverso. La decisione arriva dopo che il Papa ha disposto il suo ritorno nel suo paese d’origine.

Case occupate e bollette gratis? L’ Elemosiniere di Papa Francesco torna in Polonia con un nuovo mandato di cui l’ha incaricato Papa Leone. Inversione di tendenza. finalmente. Di fronte alla fermezza del governo contro le occupazioni abusive e alla piaga degli “immobili rubati”, arriva da Oltretevere una notizia che sa di fine di un’epoca. Di stralcio di un capitolo che non solo potrebbe smettere di infierire sul dramma dei proprietari di immobili illegittimamente defraudati. Ma, soprattutto, restituisce dignità e autorevolezza a una battaglia infinita, delegittimante. Ed eccoci qua alla notizia del giorno: il cardinale Konrad Krajewski, l’uomo che scelse la sfida aperta alle leggi dello Stato in nome di una solidarietà ideologizzata, non sarà più l’Elemosiniere del Papa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il “cardinale elettricista” torna a casa: Papa Leone congeda l’Elemosiniere che riattaccò la luce agli occupanti abusivi Articoli correlati Papa Leone XIV incontra i giovani, l'appello del cardinale ReinaSabato 10 gennaio, alle 17, Papa Leone XIV incontrerà i giovani in Aula Paolo VI, in un momento di festa e riflessione all’indomani della conclusione... Papa Leone XIV torna a vivere nell’appartamento papale (ma non è una vera casa): ecco perchéA Roma i simboli contano: Leone XIV tornerà ad abitare nell’appartamento papale, ma non è una casa come le altre.