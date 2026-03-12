Le calze in pizzo, spesso considerate un tocco romantico e teatrale, stanno tornando alla ribalta nel mondo della moda. La Parigi Fashion Week ha mostrato come questi accessori siano stati protagonisti di molte sfilate, confermando il loro ritorno tra le tendenze più in voga. Questo revival evidenzia una rinnovata attenzione per dettagli eleganti e femminili nel guardaroba contemporaneo.

R omantiche e un po’ teatrali, le calze in pizzo stanno vivendo una nuova stagione di gloria. La Parigi Fashion Week l o ha confermato. Un revival dal sapore Rococò, perfetto per affrontare l’inizio della primavera con carattere. Simbolo di un guardaroba d’altri tempi, il ritorno del pizzo – nei collant, ma non solo – è alimentato dalla recente e altissima febbre per i film in costume. Da Cime tempestose alla serie Bridgerton, la moda si lascia sedurre da un’estetica fatta di volant, pizzi, dettagli delicati, femminili e leggermente barocchi. Il risultato? Anche l’outfit più semplice può cambiare volto grazie a un paio di collant in pizzo. Un modo per uscire di casa sentendosi un po’ Margot Robbie, un po’ la debuttante più ambita della stagione mondana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il capo più romantico del guardaroba sta vivendo un vero revival fashion

