Il campione olimpico Pino Maddaloni ospite d' eccezione dello stage nazionale di judo Uisp

Sabato 14 e domenica 15 marzo, Riccione ospiterà uno stage nazionale di judo organizzato dall'Uisp. Alla manifestazione parteciperanno maestri e judoka provenienti da diverse regioni italiane. Tra i partecipanti ci sarà anche il campione olimpico Pino Maddaloni, che sarà presente come ospite d’eccezione durante le due giornate di formazione tecnica e agonistica.

Sabato 14 e domenica 15 marzo, arrivano a Riccione da tutta Italia maestri e judoka per partecipare allo stage formativo tecnico e agonistico Uisp. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Centro Kiai Riccione, rappresenta uno dei principali appuntamenti formativi dell'anno sportivo per i praticanti del judo, aperto a judoka di ogni età e grado. Formatore, e ospite d'eccezione, sarà il campione olimpico italiano Pino Maddaloni, oro a Sydney 2000 e campione agli Europei 1998 e 1999, alla Coppa del mondo 2002 e ai Giochi del Mediterraneo 2005.

