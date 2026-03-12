Il calcio è roba da femmine | la commedia distopica al Cometa Off

Cosa: Lo spettacolo teatrale Il calcio è roba da femmine, scritto da Chiara Garbiero e diretto da Massimiliano Vado.. Dove e Quando: Al Teatro Cometa Off di Roma, dal 31 marzo al 3 aprile 2026.. Perché: Una commedia graffiante che ribalta i ruoli di genere per riflettere sul maschilismo tossico attraverso l’arma dell’ironia.. Il panorama teatrale romano si arricchisce di una proposta coraggiosa e necessaria, capace di scuotere le coscienze senza rinunciare alla forza rigenerante della risata. Dal 31 marzo al 3 aprile 2026, il Teatro Cometa Off ospita Il calcio è roba da femmine, un’opera nata dalla penna di Chiara Garbiero e affidata alla regia di Massimiliano Vado. 🔗 Leggi su Ezrome.it

