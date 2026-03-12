Il bottone mancante Valentino al museo Barberini

Immaginiamo già la faccia contrita degli influencer asiatici che atterrano a Roma ospiti della sfilata di Valentino di stasera, al museo Barberini dove è in corso un'imperdibile mostra su Lorenzo Bernini, aprono freneticamente il pacchettino dell'invito (l'unboxing in diretta con la piccola coreografia delle unghie ticchettanti sulla scatola è uno dei passaggi fondamentali della narrativa social alla quale migliaia di follower attendono di assistere per poter sospirare di invidia) e in luogo di una borsetta o di una spilla trovano un bottone smaltato effetto marmo apuano e l'iscrizione latina a caratteri dorati "quod est perenne gaudium, requirere". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il bottone mancante, Valentino al museo Barberini