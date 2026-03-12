Il Bodo non si ferma più! Clamoroso 3-0 allo Sporting e quarti a un passo

Il BodoGlimt ha conquistato una vittoria netta contro lo Sporting Lisbona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, con un punteggio di 3-0. La squadra norvegese ha mostrato sicurezza in campo, mantenendo il controllo durante tutta la partita e ottenendo un risultato che la avvicina ai quarti di finale. La sfida si è conclusa con un risultato favorevole per il Bodo.

