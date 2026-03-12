Il 21 marzo si celebra la Giornata Internazionale delle Foreste, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2012. In questa occasione si evidenzia l'importanza dei boschi per il clima, la biodiversità e l’economia globale, con eventi e iniziative che coinvolgono diverse organizzazioni a livello internazionale. La giornata serve a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di proteggere le foreste e promuovere pratiche sostenibili.

Il 21 marzo si celebra la Giornata Internazionale delle Foreste, appuntamento istituito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2012 per riflettere sul ruolo cruciale dei boschi per clima, biodiversità ed economia globale. L’edizione 2026, dedicata al tema “Foreste ed Economie”, mette al centro la capacità dei boschi di generare occupazione, ridurre la povertà e sostenere sistemi alimentari. Le foreste coprono circa il 30% delle terre emerse, pari a circa 3,9 miliardi di ettari, e ospitano oltre l’80% della biodiversità terrestre, costituendo habitat per milioni di specie vegetali e animali. Oltre a fornire legname, carta e biomasse, i boschi producono una vasta gamma di beni non legnosi – funghi, frutti di bosco, resine, piante medicinali, sughero – che alimentano filiere locali e mercati internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il 21 marzo la Giornata Internazionale delle foreste

Articoli correlati

8 marzo, Terna per la giornata internazionale dei diritti delle donne(Adnkronos) – In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, Terna rinnova il proprio impegno per la valorizzazione del...

Camaldoli set internazionale, la serie Netflix girata nel Parco delle ForesteArezzo, 8 marzo 2026- Tutta la zona del monastero di Camaldoli set cinematografico insieme al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

On International Forest Day

Tutti gli aggiornamenti su Giornata Internazionale

Temi più discussi: Giornata Internazionale delle Foreste 2026 — Italiano; Per una comunità libera da discriminazioni: Modena promuove Io sono (l’)Altro; Crotone 21 marzo 2026: Giornata Internazionale delle Foreste; Giornata internazionale della donna - Al Museo Diocesano Arborense la mostra Vegliate.

Giornata Internazionale delle Foreste, gli alberi fanno crescere il mondo: la ricchezza silenziosa dei giganti verdiGiornata Internazionale delle Foreste, gli alberi fanno crescere il mondo: la ricchezza silenziosa dei giganti verdi ... turismoitalianews.it

Giornate Fai di primavera, il 21 e 22 marzo aperti 780 luoghi della cultura in 400 cittàDa Torino a Palermo, sono centinaia i luoghi che si possono visitare in occasione delle Giornate Fai di primavera tra ville, collezioni di arte e palazzi storici. corrierenazionale.it

L’8 marzo, nella giornata internazionale delle #donne, a Latina è comparso uno striscione: “Donna, quanto ti abbiamo amato ai bei tempi del patriarcato.” E no, non è semplice goliardia. E a dirlo, ahinoi, sono i fatti Oggi un’altra donna è stata uccisa dal suo ex: - facebook.com facebook

Identità femminile: queste due parole, affiancate, si leggono ovunque. La giornata internazionale delle donne ha come simbolo un’acacia dealbata: comunemente conosciuta come mimosa, preferisco definirla acacia, la pianta della rinascita e della vita x.com