Nel 2025, Fiera Milano ha registrato un aumento degli utili del 165,3% rispetto all'anno precedente, raggiungendo un risultato record in ricavi ed EBITDA. La società ha concluso il bilancio con numeri molto positivi, evidenziando una crescita significativa in termini di profitto e performance finanziaria. I dati mostrano un andamento favorevole per la società nel corso dell'ultimo anno.

Utili cresciuti a tripla cifra (+165,3%), ma record anche di ricavi e Ebitda. Sono i numeri da capogiro di Fiera Milano che ha chiuso il bilancio 2025 con un segno decisamente positivo. L’ente che gestisce gli spazi tra Rho e Pero ha chiuso lo scorso anno con un utile netto di 51 milioni di euro (+165,3%), ricavi in aumento del 39% rispetto al 2024, pari a 380 milioni di euro e un Ebitda di 132 milioni (+57%). La posizione finanziaria netta positiva per circa 157 milioni di euro conferma la solidità patrimoniale e la capacità del Gruppo di generare cassa in modo strutturale, rafforzando ulteriormente le basi per lo sviluppo futuro. Saldo negativo, -10,7 milioni per la gestione finanziaria. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il 2025 è stato un anno super positivo per Fiera Milano: utili saliti del +165%

Fiera Milano, Conci: 2025 anno straordinario e miglior risultato dalla quotazioneIl 2025 rappresenta per Fiera Milano un anno straordinario e segna il miglior risultato dalla quotazione, confermando la solidità e l'efficacia ... teleborsa.it

