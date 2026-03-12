Il 2025 è stato un anno positivo per Fiera Milano | utili saliti del +165%

Nel 2025, Fiera Milano ha registrato un aumento degli utili del 165,3% rispetto all'anno precedente, chiudendo il bilancio con risultati molto positivi. La società ha anche segnato record sia nei ricavi che nell'Ebitda, confermando una crescita significativa rispetto agli anni passati. Questi dati sono stati comunicati ufficialmente al termine dell'esercizio fiscale del 2025.

Utili cresciuti a tripla cifra (+165,3%), ma record anche di ricavi e Ebitda. Sono i numeri da capogiro di Fiera Milano che ha chiuso il bilancio 2025 con un segno decisamente positivo. L’ente che gestisce gli spazi tra Rho e Pero ha chiuso lo scorso anno con un utile netto di 51 milioni di euro (+165,3%), ricavi in aumento del 39% rispetto al 2024, pari a 380 milioni di euro e un Ebitda di 132 milioni (+57%). La posizione finanziaria netta positiva per circa 157 milioni di euro conferma la solidità patrimoniale e la capacità del Gruppo di generare cassa in modo strutturale, rafforzando ulteriormente le basi per lo sviluppo futuro. Saldo negativo, -10,7 milioni per la gestione finanziaria. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

