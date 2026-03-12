Un esule iraniano ha dichiarato che il 1979 è terminato, sottolineando che molti figli dei leader del regime sono ormai all'estero. Ha aggiunto che il regime cadrà, ma ha specificato che non si sa ancora quando accadrà. Ha spiegato che attualmente il regime si sostiene su una sola gamba e che il suo futuro è incerto, mentre si cerca di dare l’ultima spinta per mantenerlo in piedi.

“Il regime cadrà, il punto è quando. Oggi sta in piedi su una gamba sola e il suo futuro è limitato, ma serve l’ultima spinta”. Giornalista e saggista cacciato per volere di Khomeini dalla direzione di Kayhan, il maggiore quotidiano di Teheran, Amir Taheri per il trentennale della Rivoluzione islamica aveva mandato in libreria un saggio dal titolo eloquente “The Persian Night” (Encounter Books). La notte persiana sta volgendo al termine. “E quell’ultima spinta può venire solo quando ci sarà un’alternativa chiara per sostituire il regime”, dice Taheri al Foglio. “Molti gruppi di opposizione ci stanno lavorando, ma non ci sono ancora riusciti. Quindi potrebbe volerci ancora tempo”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

"Il 1979 è finito". Parla l'esule iraniano Amir Taheri. "I figli dei capi sono tutti all'estero"

