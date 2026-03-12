Igor Protti | 4 capocannonieri un record unico nel calcio

Il documentario intitolato Igor. L’eroe romantico del calcio sarà proiettato in anteprima il 27 marzo alle 18 presso l’Anche Cinema di Bari, durante la 17ª edizione del Bif&st. Il film racconta la carriera di Igor Protti, che ha conquistato quattro titoli di capocannoniere nel calcio e detiene un record unico nel settore.

Il documentario dedicato alla carriera di Igor Protti, intitolato Igor. L'eroe romantico del calcio, verrà presentato in anteprima assoluta il 27 marzo alle 18 presso l'Anche Cinema di Bari, nell'ambito della 17ª edizione del Bif&st. La pellicola, diretta da Luca Dal Canto e distribuita da Piano B Distribuzioni a partire dal 30 marzo, innesca un tour di proiezioni speciali che toccherà diverse città italiane tra cui Bari, Livorno, Rimini, Messina, Napoli, Roma e Milano. Questa iniziativa non si limita a celebrare i successi sportivi di un attaccante che ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei tifosi del Bari, ma punta a recuperare la memoria di un'epoca calcistica definita come viscerale e umana, molto diversa dalla realtà attuale.