IaC | addio alla configurazione manuale via al codice

Gli sviluppatori e i team di operazioni tecnologiche stanno affrontando una trasformazione radicale nel modo in cui gestiscono le risorse informatiche, passando da configurazioni manuali a un approccio basato su codice. Questa evoluzione, nota come Infrastructure as Code (IaC), permette di trattare l'ambiente tecnico con la stessa rigore del software applicativo, garantendo versionamento e riproducibilità sia per ambienti cloud che on-premise. L'articolo pubblicato oggi alle 14:00 dall'autore Antonino Caffo evidenzia come questa metodologia stia diventando il pilastro fondamentale deve orchestrare ecosistemi complessi composti da bilanciatori di carico, firewall e cluster di container.