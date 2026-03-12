I video-verità di Belgiorno | Tradito da ex consigliere

Claudio Belgiorno ha pubblicato una nuova puntata del suo video-verità in cui spiega una vicenda giudiziaria riguardante le indagini sui presunti rimborsi gonfiati, risalenti al periodo in cui era consigliere comunale con Fratelli d’Italia. Nel video, Belgiorno rivela di essere stato tradito da un ex consigliere. La narrazione si concentra sui fatti legati a questa vicenda.

Claudio Belgiorno torna con la nuova puntata del suo video-verità nel quale racconta la vicenda giudiziaria legata alle indagini sui presunti rimborsi gonfiati quando era ancora consigliere comunale per Fratelli di Italia. Una inchiesta durata ben 18 mesi e arrivata alla fine il primo marzo scorso con l’ archiviazione dell’ex esponente di FdI per "insussistenza del reato". Dopo 18 mesi di silenzio, Belgiorno ha voglia di parlare e raccontare come sono andate le cose dal suo punto di vista. I video-verità, come li chiama lui, sono dieci in tutto e vengono pubblicati ogni due giorni sulla pagina Facebook dell’ex consigliere che dopo la bufera delle indagini è uscito da Fratelli di Italia e che adesso sta pensando alle prossime elezioni amministrative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

