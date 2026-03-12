I tifosi in gabbia l'assurda tribuna nello stadio del Reijka | il settore ospiti sembra una prigione

Durante l'incontro di andata degli ottavi di finale di Conference League tra Reijka e Strasburgo, i tifosi ospiti sono stati rinchiusi in una tribuna che somiglia a una gabbia, creando un’area delimitata e isolata all’interno dello stadio. La disposizione delle strutture ha fatto sì che il settore destinato ai supporter stranieri apparisse come una prigione, con barriere e recinzioni che separano i tifosi dal resto dell’impianto.

In occasione dell'andata degli ottavi di finale di Conference League tra Reijka e Strasburgo è tornato a far parlare di sé il "Sektor J", il settore ospiti dello stadio croato che presenta una struttura più che particolare: una gabbia in ferro e plexiglass dove vengono "rinchiusi" i tifosi avversari. Soluzione resa necessaria per difendersi da squalifiche e sanzioni.