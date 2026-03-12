Il presidente americano ha dichiarato che l’operazione militare contro l’Iran sta avanzando più rapidamente di quanto previsto. Non sono stati forniti dettagli sui tempi definitivi per la conclusione dell’azione. La comunicazione si concentra esclusivamente sul ritmo degli sviluppi e sulla percezione di una progressione più spedita rispetto alle aspettative iniziali.

Hormuz è ora il campo del caos di Teheran. Sarà Trump a dire "basta", ma per Israele il conflitto va avanti fino a quando in Iran non rimarrà più nemmeno una particella di uranio da arricchire Dopo l'attacco in Belgio, uno sventato a Oslo. Un anno di attacchi ai siti ebraici Il presidente americano Donald Trump ha detto che l’operazione militare contro l’Iran sta procedendo più veloce del previsto. Abbiamo quasi finito, ma non ancora, ha assicurato il capo della Casa Bianca, aggiungendo che non ci sono quasi più obiettivi da colpire. I tredici giorni dall’inizio delle operazioni militari contro la Repubblica islamica dell’Iran sono stati affollati dalla domanda “quando finirà?”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I tempi per la fine della guerra

