Sofidel, azienda leader nella produzione di carta per uso igienico, ha annunciato un investimento di 775 milioni di dollari in Oklahoma. La società punta a sviluppare un nuovo stabilimento nello stato, con l’obiettivo di ampliare la propria capacità produttiva e rafforzare la presenza nel mercato nordamericano. L’annuncio è stato fatto pochi giorni fa e coinvolge diverse fasi di pianificazione e costruzione.

PORCARI Sofidel, gruppo cartario tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in particolare in Italia e in Europa per il marchio Regina, ha definito i dettagli del piano di espansione annunciato lo scorso ottobre per incrementare ulteriormente la sua capacità produttiva negli Stati Uniti. L’ampliamento sarà effettuato presso lo stabilimento integrato di Inola, in Oklahoma. Il piano prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato per l’installazione della già annunciata macchina da cartiera TAD (Through-Air-Drying) Valmet da 75.000 tonnellate all’anno, l’installazione delle relative linee di trasformazione – per una pari capacità produttiva – per la realizzazione del prodotto finito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I rotoloni Regina non finiscono mai. Sofidel scomette nel futuro e investe 775 milioni in Oklahoma

Articoli correlati

Leggi anche: Fast fashion: sono milioni gli abiti mai indossati che finiscono in discarica

Strade, ponti e scuole: la Provincia investe 65 milioni di euro tra presente e futuroViabilità, edilizia scolastica e sicurezza dei ponti: sono molteplici gli interventi già realizzati, in corso di realizzazione o già programmati...

Aggiornamenti e notizie su I rotoloni Regina non finiscono mai...

Argomenti discussi: I rotoloni Regina non finiscono mai. Sofidel scomette nel futuro e investe 775 milioni in Oklahoma.

Sofidel ’’regina’’ del Giro d’Italia. I rotoloni non finiscono di stupire: Saranno sponsor ufficialeOltre ai rotoloni, non finiscono mai nemmeno le sorprese. In realtà la notizia era già trapelata, ma è stata rivelata ufficialmente solo ieri, a Milano, nella bellissima e suggestiva location ... lanazione.it

Le emozioni non finiscono mai. I rotoloni Regina sposano il GiroSofidel main sponsor della corsa rosa quest’anno e il prossimo (sessantesimo della nascita dell’azienda). Ferrari, media director: È un fenomeno popolare, un romanzo di venti giorni, sempre nuovo. lanazione.it