I prodotti vegano esplodono | +10,6% in 3 anni

Negli ultimi tre anni, i prodotti vegani hanno registrato un aumento del 10,6 percento, facendo emergere una crescita significativa nel mercato alimentare italiano. Questi prodotti, una volta considerati un'opzione di nicchia, sono ora diventati parte della spesa quotidiana di molte famiglie, superando i confini delle cerchie più ristrette di consumatori vegani.

I prodotti a base vegetale hanno superato la nicchia dei vegani e sono diventati parte integrante delle abitudini alimentari della maggioranza degli italiani. Uno studio condotto nel dicembre 2025 rivela che quasi nove consumatori su dieci conoscono esattamente ciò che acquistano, guidando una trasformazione reale del mercato alimentare. L'indagine, realizzata da AstraRicerche per conto del Gruppo Prodotti a base vegetale di Unione Italiana Food, ha coinvolto mille cittadini dai 18 anni in su. I dati mostrano un incremento del 10,6% nei consumi in meno di tre anni, con una frequenza d'acquisto che per il 45,9% dei rispondenti si colloca tra due e tre volte al mese.