I prezzi del petrolio tornano sopra i 100 dollari

I prezzi del petrolio hanno superato nuovamente i 100 dollari al barile, mentre l’Iran ha annunciato nuove azioni contro le forniture energetiche in Medio Oriente e ha minacciato ripercussioni sull’economia mondiale. Nel frattempo, è stato comunicato un rilascio record di greggio dalle riserve strategiche, anche se le tensioni geopolitiche continuano a influenzare il mercato.

Non è chiaro se l'attacco forse rivolto al contingente italiano o ad altri Paesi presenti con propri uomini nello stesso comprensorio L'attacco preventivo contro l'Iran lanciato sabato 28 febbraio da Stati Uniti e Israele aveva l'intento di far cadere il regime, ma ora l'intera regione del Golfo Persico è nel caos. Il blocco dello stretto di Hormuz getta nello scompiglio i mercati globali. Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver preso di mira il sito di Talegan, "utilizzato per lo sviluppo di armi nucleari a Teheran". "Negli ultimi anni questo sito è stato utilizzato per sviluppare esplosivi e condurre test nell'ambito del progetto Amad per lo sviluppo di armi nucleari", si legge in una nota. 🔗 Leggi su Today.it

