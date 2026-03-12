Nel fine settimana, Como si anima con diversi mercatini sparsi per la città, attirando visitatori desiderosi di scoprire oggetti artigianali, prodotti locali e specialità gastronomiche. Le bancarelle offrono un’ampia scelta, creando un’atmosfera vivace e invitante. Questi mercatini rappresentano un’occasione per passeggiare tra le vie di Como e trovare qualcosa di interessante da portare a casa.

Nel weekend Como si trasforma nella meta ideale per una gita fuori porta. La città ospita infatti vari mercatini dove perdersi alla ricerca di cose belle e di delizie da assaporare. I due principali, annoverati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e al Mercato coperto. Il Mercato Mercerie, lungo le mura da viale Battisti a viale Varese, si tiene il sabato tutto il giorno. Il Mercato Annonario, o Mercato Coperto, è in via Mentana 5 ed è aperto il sabato. All'interno di questo mercato si trovano negozi, aperti con lo stesso orario dei negozi di vicinato, bancarelle agricole dei produttori comaschi. Durante l’anno si tengono anche diversi mercatini occasionali, rassegne hobbistiche ed enogastronomiche nel centro storico, sotto le mura o nella zona a lago e in piazza San Fedele. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Mercatini di Natale Città dei balocchi Como

Aggiornamenti e notizie su I mercatini a Como

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