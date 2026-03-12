i linkin park hanno annullato il loro concerto di stasera in australia

I Linkin Park hanno deciso di cancellare il concerto di questa sera ad Adelaide a causa di un malore che ha colpito un membro della band. La performance prevista è stata annullata senza ulteriori dettagli sulla condizione del musicista. La notizia è stata comunicata alle autorità e ai fan poco prima dell’orario di inizio dello spettacolo. La band non ha ancora fornito una nuova data.

I Linkin Park non si esibiranno ad Adelaide stasera, come previsto, dopo che un membro della band è stato colpito da un malore non identificato. La band aveva programmato un solo concerto in città, nell’ambito del loro attuale tour e, al momento, non sembra che lo show verrà recuperato più in là. “Abbiamo preso la decisione estremamente difficile di annullare il concerto di stasera, a causa di un malore nella band”, si legge in una dichiarazione pubblicata sul profilo del gruppo. “Il tour australiano è stato finora incredibile e siamo devastati dal fatto di non poter esibirci per i nostri fan ad Adelaide. Purtroppo, lo spettacolo non verrà riprogrammato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

