i giudici adesso nascondono i bambini del bosco

Da laverita.info 12 mar 2026

I giudici stanno negando l'accesso ai bambini del bosco e Marina Terragni, Garante per l’infanzia, ha richiesto di visitare i figli separati dai genitori insieme a consulenti indipendenti. La richiesta mira a verificare le condizioni di detenzione dei minori e a garantire i loro diritti. La situazione riguarda bambini che si trovano in un’area boschiva e che sono stati separati dalle famiglie.

La vicenda della famiglia nel bosco ha attraversato tutte le fasi. Alla fine della scorsa settimana è entrata a piedi pari nel territorio del tragico, con la decisione del tribunale dei minori dell’Aquila di separare ulteriormente i bambini dalla madre, lasciandoli da soli in casa protetta. Ora siamo decisamente entrati nell’assurdo o nel grottesco, fate voi. Questi i fatti. Quando il tribunale ha reso note le sue volontà, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza guidata da Marina Terragni ha formalmente richiesto di incontrare i bambini della famiglia del bosco, con l’obiettivo di verificarne le condizioni e vigilare sui possibili (anzi, più che probabili) danni derivanti dalla decisione dei giudici. 🔗 Leggi su Laverita.info

