i film della settimana scelti da internazionale

Questa settimana, Internazionale presenta una selezione di film da non perdere, tra cui Il testamento di Ann Lee di Mona Fastvold e L’isola dei ricordi di Fatih Akin. Le recensioni approfondiscono le pellicole più interessanti, offrendo uno sguardo dettagliato sui temi e le interpretazioni di ciascuna. La rassegna mira a guidare gli appassionati attraverso le uscite cinematografiche più rilevanti del momento.

Mona Fastvold e Brady Corbet, il dream team di The brutalist, sono tornati con un dramma storico ancora più ambizioso (diretto da Fastvold e scritto insieme dalla coppia). È la biografia di Ann Lee, la britannica fondatrice degli shaker, una setta di quaccheri del settecento nota per un culto estatico e movimentato (da cui il nome). A Manchester, la giovane Ann prova disgusto per i mali della fornicazione e trova rifugio nella religione. Una visione psichedelica e i contrasti con il clero locale la convincono a fuggire in America. Lì, in una terra selvaggia, tra bigotti armati fino ai denti e feroci tradizionalisti timorati di dio, si autoproclama la seconda incarnazione di Cristo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

