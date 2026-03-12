Due aree della città, piazza Gramsci e piazza Italia, restano in attesa di interventi di riqualificazione, dopo che i progetti sono stati rallentati e non sono stati portati a termine. I lavori previsti sono stati fermati da una convenzione legata al piano Bettola, che ha impedito progressi significativi. La città si trova attualmente in stallo, con l’attenzione rivolta ora alle questioni di parcheggio.

Eppur si muove, ma non secondo i programmi di un decennio fa. Bloccata per quasi due mandati la riqualificazione di piazza Gramsci e piazza Italia, ostaggio della convenzione del piano Bettola che non ha mai trovato compimento e ha lasciato in stand by l’intera città. Una convenzione che dovrà essere superata nei fatti, se si vuole mettere mano al salotto cinisellese e all’area centrale di Balsamo. Nel primo caso, la scorsa estate la Giunta aveva stanziato 500mila euro per la redazione del progetto esecutivo e nei giorni scorsi sul tavolo del Comune dovrebbe essere arrivata l’ipotesi di rigenerazione della piazza che, da tempo, si sta letteralmente decomponendo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I due ’salotti’ trascurati . I restyling restano al palo. E la città è in stand-by: "Ora si pensa al posteggio"

