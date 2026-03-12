I biglietti del Messina venduti su due circuiti differenti scoppia la polemica

A due giorni dal match tra Messina e Nissa, si accende la polemica sulla vendita dei biglietti, che avviene attraverso due circuiti differenti. La discussione riguarda soprattutto le modalità di distribuzione e le comunicazioni ufficiali, mentre le responsabilità vengono attribuite tramite una serie di comunicati. La situazione ha già attirato l’attenzione, generando un clima di tensione tra i tifosi e le parti coinvolte.

La diatriba tra la società giallorossa e Postoriservato.it che non sarebbe più autorizzato dalla nuova proprietà all'emissione dei ticket per assistere alla gara Nel tormentato settore calcistico cittadino la polemica sulla vendita dei biglietti mancava. Ma a 48 ore dal match tra Messina e Nissa, fondamentale per la corsa alla salvezza della squadra giallorossa, si gioca già una “partita” a suon di comunicati. La querelle riguarda appunto la vendita dei biglietti per assistere all'incontro in programma domenica al “Franco Scoglio”. Ieri il portale Postoriservato.it, in una nota stampa, ha informato i tifosi di aver aperto la prevendita lo scorso 9 marzo ma che nel frattempo l'Acr aveva dato incarico a un altro circuito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

