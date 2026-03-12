I biglietti del Messina venduti su due circuiti differenti scoppia la polemica

A due giorni dal match tra Messina e Nissa, si accende la polemica sulla vendita dei biglietti, che avviene attraverso due circuiti differenti. La discussione riguarda soprattutto le modalità di distribuzione e le comunicazioni ufficiali, mentre le responsabilità vengono attribuite tramite una serie di comunicati. La situazione ha già attirato l’attenzione, generando un clima di tensione tra i tifosi e le parti coinvolte.

La diatriba tra la società giallorossa e Postoriservato.it che non sarebbe più autorizzato dalla nuova proprietà all'emissione dei ticket per assistere alla gara Nel tormentato settore calcistico cittadino la polemica sulla vendita dei biglietti mancava. Ma a 48 ore dal match tra Messina e Nissa, fondamentale per la corsa alla salvezza della squadra giallorossa, si gioca già una “partita” a suon di comunicati. La querelle riguarda appunto la vendita dei biglietti per assistere all'incontro in programma domenica al “Franco Scoglio”. Ieri il portale Postoriservato.it, in una nota stampa, ha informato i tifosi di aver aperto la prevendita lo scorso 9 marzo ma che nel frattempo l'Acr aveva dato incarico a un altro circuito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Olimpiadi al giro di boa, venduti 1,27 milioni biglietti. La polemica sui prezzi troppo alti? “Vendite ci dicono che sono corretti” Lotteria Italia, due biglietti vincenti venduti a RiminiTutti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-2026 martedì 6 gennaio 2026. Altri aggiornamenti su I biglietti del Messina venduti su due... Temi più discussi: Caos biglietti per il Messina: scoppia il caso tra i circuiti di vendita; MESSINA – Caos biglietti. I tifosi chiedono chiarezza; Messina continua a rafforzare il suo ruolo di Città della musica: Marco Masini e Pinguini Tattici Nucleari tra i grandi eventi delle prossime stagioni; Luchè in concerto a Messina nel 2026: Biglietti, Data e Info Arena Tour. Messina, accordo con Vivaticket per i biglietti. Promozione per gli studentiL’Acr Messina ha annunciato l’accordo con Vivaticket, il principale operatore italiano nel settore della biglietteria digitale per eventi sportivi, concerti, teatri e musei e uno dei leader a livello ... messinasportiva.it Caos biglietti Acr Messina, è scontro tra PostoRiservato e la società: I biglietti solo su VivaticketLa società giallorossa interviene con una nota per fare chiarezza sulla distribuzione dei tagliandi per la prossima gara casalinga ... messina.gazzettadelsud.it Ed Anche il patto degli spaghetti al dente e’ stato sottoscritto! Lunedì 16 marzo capiterete di cosa si tratta! Il centrodestra a Messina ormai è al capolinea! Andiamo avanti con Federico Basile Sindaco di Messina! Scendete in campo per difendere Messina! Can - facebook.com facebook A Messina un altro femminicidio annunciato, senza risorse le misure per difendere le donne non funzionano x.com