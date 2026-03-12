I biglietti del Messina venduti su due circuiti differenti scoppia la polemica

A 48 ore dalla sfida tra Messina e Nissa, si intensifica la disputa sulla vendita dei biglietti, che avviene attraverso due circuiti distinti. La questione ha portato alla pubblicazione di diversi comunicati ufficiali, alimentando un confronto acceso tra le parti coinvolte. La partita, importante per la classifica della squadra giallorossa, si svolge in un clima di tensione crescente tra chi gestisce i biglietti e i sostenitori.

La diatriba tra la società giallorossa e Postoriservato.it che non sarebbe più autorizzato dalla nuova proprietà all'emissione dei ticket per assistere alla gara Nel tormentato settore calcistico cittadino la polemica sulla vendita dei biglietti mancava. Ma a 48 ore dal match tra Messina e Nissa, fondamentale per la corsa alla salvezza della squadra giallorossa, si gioca già una “partita” a suon di comunicati. La querelle riguarda appunto la vendita dei biglietti per assistere all'incontro in programma domenica al “Franco Scoglio”. Ieri il portale Postoriservato.it, in una nota stampa, ha informato i tifosi di aver aperto la prevendita lo scorso 9 marzo ma che nel frattempo l'Acr aveva dato incarico a un altro circuito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Messina, accordo con Vivaticket per i biglietti. Promozione per gli studentiL’Acr Messina ha annunciato l’accordo con Vivaticket, il principale operatore italiano nel settore della biglietteria digitale per eventi sportivi, concerti, teatri e musei e uno dei leader a livello ... messinasportiva.it

Caso biglietti, Postoriservato non ci sta: all’ACR Messina risponde direttamente l’amministratore, c’è amarezzaQuesta volta sento il bisogno di scrivere in prima persona. Comincia così la nota stampa di Roberto N., amministratore di Postoriservato.it, in merito a quella che è ormai diventata una telenovela: ... strettoweb.com

