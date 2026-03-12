In Italia ci sono attualmente 89 persone tra manager e imprenditori con patrimoni superiori a un miliardo di dollari. Tra questi, i quattro più ricchi si distinguono per le loro attività e il livello di ricchezza accumulata. La classifica viene aggiornata regolarmente e riflette le variazioni nel patrimonio di queste persone nel tempo.

Il numero di super ricchi nel mondo continua a crescere e in Italia si contano attualmente 89 persone, tra manager e imprenditori, con patrimoni che superano il miliardo di dollari. La rivista Forbes ha stilato la classifica aggiornata dei più abbienti a livello globale, confermando al primo posto Elon Musk. Per quanto riguarda il nostro Paese, in cima all’elenco si assiste a un avvicendamento decisivo. Il re del cioccolato Giovanni Ferrero è passato in seconda posizione in favore di Giancarlo Devasini, cofondatore della criptovaluta Tether. Completa il podio Andrea Pignataro. Quanto vale il patrimonio dei più ricchi d’Italia. La nuova classifica pubblicata da Forbes certifica dunque il sorpasso di Giancarlo Devasini, detentore di un patrimonio stimato in 89,3 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - I 4 italiani più ricchi d’Italia, la classifica e di cosa si occupano

Articoli correlati

Chi sono i 9 più ricchi in Emilia Romagna: la classifica di Forbes dei miliardari italianiIl valore complessivo dei patrimoni dei 79 nomi italiani tocca quota 304,19 miliardi di euro.

Chi sono le donne e gli uomini più ricchi in Lombardia: la classifica di Forbes dei miliardari italianiMilano, 19 dicembre 2025 – Forbes ha pubblicato ieri la classifica dei miliardari nel mondo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a I 4 italiani più ricchi d'Italia la...

Temi più discussi: Tutti i numeri sugli stranieri in carcere in Europa (e in Italia); Classifica dei più ricchi, 4 gli italiani: che scuola hanno fatto; I titoli italiani da dividendo con le migliori performance; Turismo, l’Italia si conferma seconda in Europa. Ma gli italiani viaggiano meno nella Penisola.

Forbes aggiorna la classifica dei patrimoni più ricchi d’ItaliaArriva la nuova classifica dei miliardari italiani stilata da Forbes e in graduatoria entrano i signori delle criptovalute piazzandosi nei primi posti. Il cofondatore della criptovaluta ... ilmattino.it

Chi sono gli uomini più ricchi d'Italia? La classifica 2026Persone più ricche d’Italia, ecco la classifica dei miliardari: novità in testa al ranking, tra criptovalute, dolci e alta finanza. Chi è il più ricco di tutti? msn.com

Montefiore Conca (Rimini Italia): Un dettaglio degli affreschi sulla parete interna sinistra della Chiesa - facebook.com facebook

#Iran fuori dal Mondiale: ora che succede L'Italia spera, ma... tutti gli scenari possibili x.com