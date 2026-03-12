Il vino Piastraia di Bolgheri, creato da Michele Satta, compie 30 anni e celebra questo traguardo con una nuova veste per l’annata 2023. La produzione si concentra esclusivamente su uve bordolesi, evidenziando una scelta precisa che riflette la volontà di valorizzare al massimo il carattere del territorio. La bottiglia rappresenta un punto di svolta nella storia del vino.

Invertire i colori per guardare avanti. Con l’annata2023 Piastraia celebra trent’anni di storia con una veste inedita e una scelta enologica netta: solo uve bordolesi, per la massima precisione espressiva del territorio.. Trent’anni non sono solo un anniversario: sono un punto di vista. Con l’annata 2023, Piastraia– Bolgheri Superiore DOC dell’azienda Michele Satta – esce con una nuova etichetta pensata per raccontare il tempo, la visione e l’evoluzione di un vino che ha attraversato la storia recente di Bolgheri restando coerente,riconoscibile, sempre elegante. La scelta grafica è un gesto semplice e, insieme,potentissimo: l’ inversione dei colori. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - I 30 anni di un vino icona di Bolgheri firmato da Michele Satta

