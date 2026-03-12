I 103 anni speciali di Michele reduce di Cefalonia | La guerra porta solo sofferenze

Oggi si celebra il 103° compleanno di un uomo che ha vissuto l’esperienza della guerra come reduce di Cefalonia. Nato più di un secolo fa, ha assistito a numerosi eventi storici e ha sempre mantenuto un atteggiamento semplice e diretto. La sua vita, fatta di ricordi e di momenti difficili, si conclude con un messaggio chiaro: la guerra porta solo sofferenze.

Oggi a Mandello l'abbraccio a Zucchi. La nipote: "Ha attraversato la storia con una forza incredibile. Il regalo più bello è averlo qui a ricordarci il valore di ogni singolo giorno. Buon compleanno!" "Oggi festeggiamo i 103 anni di mio nonno Michele. Una persona che ha attraversato la storia con una forza incredibile. Il regalo più grande per noi è vederlo ancora qui a ricordarci il valore di ogni singolo giorno. Buon compleanno!" Amanda Zucchi, la nipote, dedica così i suoi auguri al nonno paterno, nato a Mandello del Lario nella frazione di Luzzeno, il 12 marzo del 1923. Un uomo che ha vissuto e ha fatto la storia, diventandone anche un testimone prezioso.