I 103 anni speciali di Michele reduce di Cefalonia | La guerra porta solo sofferenze

Oggi si celebra il 103° compleanno di un uomo che ha vissuto momenti significativi della storia, tra cui la partecipazione alla battaglia di Cefalonia. Nato e cresciuto in Italia, ha affrontato le difficoltà della guerra e oggi ricorda quei periodi come tempi di sofferenza. La famiglia si riunisce per rendere omaggio a una vita lunga e ricca di esperienze intense.

Oggi a Mandello l'abbraccio a Zucchi. La nipote: "Ha attraversato la storia con una forza incredibile. Il regalo più bello è averlo qui a ricordarci il valore di ogni singolo giorno. Buon compleanno!" "Oggi festeggiamo i 103 anni di mio nonno Michele. Una persona che ha attraversato la storia con una forza incredibile. Il regalo più grande per noi è vederlo ancora qui a ricordarci il valore di ogni singolo giorno. Buon compleanno!" Amanda Zucchi, la nipote, dedica così i suoi auguri al nonno paterno, nato a Mandello del Lario nella frazione di Luzzeno, il 12 marzo del 1923. Un uomo che ha vissuto e ha fatto la storia, diventandone anche un testimone prezioso.