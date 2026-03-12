L'Honor Magic V6 è stato appena lanciato in Cina e si distingue per la batteria più grande rispetto alle versioni vendute all’estero. Il nuovo modello, disponibile sul mercato cinese, presenta una capacità di batteria superiore, attirando l’attenzione degli utenti locali. Il dispositivo è stato presentato ufficialmente, confermando la sua presenza nel catalogo del marchio.

Honor Magic V6 è finalmente disponibile in Cina, e sorprende per la batteria più capiente rispetto alle versioni destinate al mercato internazionale. Presentato al MWC 2026 di Barcellona a inizio marzo, il pieghevole ha subito attirato l’attenzione per il mix tra design sottile e autonomia eccezionale. Con l’avvio delle consegne, i dati tecnici diventano ancora più interessanti. Il dato più rilevante riguarda proprio la capacità della batteria. La versione globale di Honor Magic V6 è già performante con 6.660 mAh, ma in Cina le cose cambiano. Il modello base da 12GB256GB monta una cella da 6.850 mAh, mentre la variante top da 16GB1TB raggiunge i 7. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Honor Magic V6 cinese conquista con batteria extra-large

