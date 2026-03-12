Il Napoli si prepara alla partita contro il Lecce mentre si monitora attentamente lo stato di salute di Rasmus Hojlund. L’attaccante è al centro delle attenzioni della squadra, che valuta le sue condizioni in vista dell’incontro. La situazione rimane ancora da chiarire, e l’esito delle valutazioni influenzerà le scelte del tecnico per la formazione.

Il Napoli continua a preparare la sfida contro il Lecce con uno sguardo attento alle condizioni di Rasmus Hojlund. L’attaccante danese ha dovuto fermarsi a inizio settimana per una sindrome influenzale che gli ha impedito di allenarsi a Castel Volturno. Lo staff medico monitora la situazione mentre Antonio Conte attende segnali positivi in vista della gara allo stadio Maradona. Le ultime indicazioni raccontano però di un miglioramento progressivo, con il centravanti che potrebbe tornare presto a lavorare con il gruppo. Le condizioni di Hojlund verso Napoli-Lecce. L’attaccante danese è stato costretto a fermarsi nei giorni scorsi dopo l’insorgere di un attacco influenzale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Hojlund ancora in dubbio per Napoli-Lecce? Cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante

Articoli correlati

Infortunio David, l’attaccante salta Galatasaray Juve: il motivo dell’assenza e cosa filtra sulle sue condizionidi Redazione JuventusNews24Infortunio David, fastidio all’inguine per il canadese che non è partito per Istanbul.

Infortunio Bonny, filtra cautela sulle condizioni dell’attaccante! Verso la Coppa Italia…Solet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:...

Una raccolta di contenuti su Hojlund ancora in dubbio per Napoli...

Temi più discussi: NAPOLI - Attacco influenzale per Rasmus Hojlund, in dubbio la sua presenza, sabato, contro il Lecce, a Fuorigrotta; Napoli, McTominay torna ad allenarsi in gruppo: ci sarà con il Lecce; Napoli, allarme influenza per Hojlund: le ultime verso il Lecce; FLASH| Un titolarissimo in dubbio contro il Lecce? Le ultime dall'infermeria del Napoli.

Calcio Napoli, Hojlund fermato dall’influenza: in dubbio per la sfida contro il LecceRasmus Hojlund fermato da un virus influenzale alla ripresa degli allenamenti del Calcio Napoli: il centravanti danese è in dubbio per la sfida ... 2anews.it

Napoli, allarme influenza per Hojlund: le ultime verso il LeccePiccolo allarme in casa Napoli: Hojlund è rimasto fuori alla ripresa degli allenamenti a causa di un virus influenzale. A rivelarlo è l'edizione odierna de La Repubblica, che fa luce sulle condizioni ... fantacalcio.it

Juan Jesus rischia di non essere a disposizione di Antonio Conte per Napoli-Lecce. Ci sono notizie confortanti su Scott McTominay. facebook

Napoli vs Lecce Al via la vendita libera Ti aspettiamo al Maradona! Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com