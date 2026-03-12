La libreria Hoepli di Milano si trova in una situazione di crisi dopo che i soci hanno deciso di avviare la liquidazione volontaria. La notizia ha portato a una mobilitazione cittadina, con oltre 31.500 firme raccolte in suo sostegno. La libreria rappresenta un punto di riferimento nel panorama librario milanese e italiano. La decisione dei soci ha suscitato preoccupazioni tra clienti e sostenitori.

La libreria Hoepli di Milano affronta una minaccia esistenziale immediata dopo la decisione dei soci di procedere alla liquidazione volontaria. La città e i dipendenti rispondono con mobilitazioni, petizioni e richieste di riconoscimento giuridico come bottega storica per bloccare la chiusura definitiva. Mentre l’assemblea dei soci ha già siglato il destino societario, una reazione popolare si sta organizzando rapidamente per invertire la rotta. Il flash mob previsto per sabato 14 marzo alle 11 davanti allo store in via Ulrico Hoepli diventa il fulcro della resistenza cittadina contro lo spezzatino societario deciso dalla famiglia fondatrice. I lavoratori, uniti dai sindacati SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL, hanno trasformato la protesta in un movimento di salvaguardia del patrimonio culturale meneghino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Hoepli in pericolo: Milano mobilita 31.500 firme

