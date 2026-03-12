Hoepli fine di un’era | la casa editrice finisce in liquidazione

La società Hoepli, che gestisce la libreria milanese e la casa editrice omonima, ha deciso di sciogliersi volontariamente e di avviare la liquidazione. Questa decisione segna la conclusione di un lungo percorso per l’azienda, nota nel panorama culturale italiano. La notizia riguarda direttamente il settore editoriale e le attività commerciali legate al marchio Hoepli. La liquidazione sarà gestita secondo le procedure previste dalla legge.

E’ la fine di un’era. Un altro duro colpo per l’industria culturale italiana. La società Hoepli, che riunisce la storica libreria milanese e l’omonima casa editrice, ha deliberato lo scioglimento volontario e la messa in liquidazione. La decisione è stata presa dall’assemblea dei soci al termine di settimane di tensioni e di forte attenzione pubblica sul futuro dell’azienda. Secondo quanto comunicato dall’azienda, la liquidazione volontaria è stata considerata “ l’unica soluzione giuridicamente appropriata” per evitare la dispersione del patrimonio societario e garantire la migliore salvaguardia possibile degli interessi coinvolti. La decisione è maturata anche in un contesto di crescente tensione tra i soci. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Hoepli in liquidazione, dipendenti della storica casa editrice a rischioNella giornata del 10 marzo Hoepli Spa, l’azienda che controlla sia la casa editrice omonima, sia la storica libreria Hoepli nel centro di Milano, ha...

Hoepli, oggi i soci della casa editrice decidono sulla liquidazione: dipendenti in scioperoLa situazione occupazionale e societaria nella storica casa editrice Hoepli, un emblema della cultura milanese e italiana, sta rapidamente...

Tutto quello che riguarda Hoepli fine di un'era la casa editrice...

Temi più discussi: Milano, Hoepli in liquidazione: l'assemblea dei soci mette fine dopo 156 anni alla storica libreria e casa editrice; Hoepli in liquidazione, una storia lunga 156 anni; Hoepli, la decisione slitta ancora ma a rischiare di più è la libreria; La chiusura di una libreria è una ferita aperta, ma l’importante è fondarne di nuove.

Fine di un'epoca per la cultura: la storica casa editrice e libreria Hoepli in liquidazioneUna notizia che ha il sapore amaro della fine di un'era si è abbattuta come un fulmine a ciel sereno sul panorama culturale e letterario del ... dailyexpress.it

Hoepli, comincia la dismissione: la libreria chiuderà in un meseApprovata la messa in liquidazione, comincia il difficile percorso verso la dismissione delle attività: la prima a chiudere potrebbe essere il ... milano.repubblica.it

Sul caso Hoepli e sulla gente che non compra libri e che però si strappa le vesti se chiude un negozio che li vende x.com

«La nostra lista nozze alla Hoepli»: la scelta di Giorgio e Roberta Sarti nel 1986. «Qui i ricordi di una vita intera» facebook