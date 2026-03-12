Hodio dalla Spagna arriva lo strumento che misura l’hate speech sulle reti sociali

Il governo spagnolo ha presentato ‘Hodio’, uno strumento progettato per analizzare e quantificare l’hate speech sui social media. Questo sistema permette di monitorare la presenza, l’evoluzione e l’estensione del discorso d’odio sulle piattaforme digitali. Il progetto si focalizza sulla raccolta di dati relativi alla polarizzazione e all’impatto delle comunicazioni online.

Il governo spagnolo ha lanciato ‘Hodio’, uno strumento per misurare l’impronta dell’odio e della polarizzazione sulle reti sociali, che “consentirà di misurare la presenza, l’evoluzione e la portata del discorso d’odio sulle piattaforme digitali”. Ad annunciarlo è stato il premier Pedro Sanchez, al I Forum internazionale contro l’odio a Madrid. La piattaforma sarà sviluppata dall’Osservatorio spagnolo sul Razzismo e la Xenofobia e analizzerà in modo sistematico i contenuti e tendenze dei discorsi d’odio online, mediante criteri accademici e verifiche di esperti. “Se l’odio è già pericoloso di per sé, le reti sociali lo hanno trasformato in un’arma di polarizzazione di massa che finisce per infiltrarsi nella vita quotidiana”, ha affermato Sanchez. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

