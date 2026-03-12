Ho 39 anni | devo saltare i test di screening e fare direttamente l’amniocentesi?

Una donna di 39 anni si rivolge al medico chiedendo se, in base alla sua età, debba rinunciare ai test di screening e procedere direttamente con l’amniocentesi oppure considerare il test del DNA fetale prima. La scelta tra queste opzioni è al centro della sua riflessione, e si interroga su quale sia la strada più appropriata per lei. La discussione riguarda quindi le possibilità di diagnosi prenatale più invasive o meno invasive.

Buongiorno dottore, ho 39 anni e sto decidendo se fare il DNA fetale o passare direttamente all’amniocentesi. L’età da sola è sufficiente per saltare i test di screening e fare direttamente l’amniocentesi? O sono obbligatori entrambi? Grazie Quindi chieda al suo ginecologo così da sapere il percorso corretto da seguire. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S.r.l., con sede legale in Via Trieste 1A – Padova (PD) e sede operativa in Via XX Settembre 7 – Monza (MB); dati di contatto: privacy@mediadatafactory. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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