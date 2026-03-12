Ho 39 anni | devo saltare i test di screening e fare direttamente l’amniocentesi?

Una donna di 39 anni si rivolge a un medico chiedendo se, in vista di una possibile indagine genetica, debba prima sottoporsi ai test di screening o procedere direttamente con l’amniocentesi. La domanda riguarda la scelta tra il test del DNA fetale e l’esame invasivo, senza altri dettagli specifici sulla storia clinica o sui rischi associati.

Buongiorno dottore, ho 39 anni e sto decidendo se fare il DNA fetale o passare direttamente all'amniocentesi. L'età da sola è sufficiente per saltare i test di screening e fare direttamente l'amniocentesi? O sono obbligatori entrambi? Grazie Quindi chieda al suo ginecologo così da sapere il percorso corretto da seguire.

