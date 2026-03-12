Highline Milano propone la Secret Walk, un percorso tra i tetti della città illuminati dal design. Durante l’esperienza, i partecipanti possono ammirare gli scorci più insoliti e affascinanti di Milano, attraversando spazi generalmente inaccessibili al pubblico. La visita si svolge in un ambiente sospeso, offrendo una prospettiva inedita sulla skyline urbana. La Secret Walk si rivolge a chi desidera scoprire la città da un punto di vista privilegiato.

Ci sono luoghi che raccontano l’anima di una città. E poi ce ne sono altri che permettono di osservarla da una prospettiva completamente diversa, quasi sospesa. È quello che accade lungo Highline Milano, la spettacolare sky walk che corre sopra i tetti della Galleria Vittorio Emanuele II. Qui, a 40 metri d’altezza, lo sguardo attraversa la città in tutta la sua complessità: da un lato la monumentalità del Duomo, dall’altro i profili contemporanei di Piazza Gae Aulenti. In questo scenario sospeso tra storia e modernità, il progetto di illuminazione firmato Luce&Light introduce una nuova dimensione visiva, capace di accompagnare il visitatore lungo il percorso senza mai sovrastare l’architettura. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Highline Milano la Secret Walk tra i tetti della città illuminata dal design

