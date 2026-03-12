‘Heathers - Il Musical’ in scena a Predappio

Domani e sabato alle 21 e domenica alle 16, la compagnia Teatro delle Forchette presenta al teatro comunale di Predappio lo spettacolo ‘Heathers - Il Musical’, tratto dal film cult ‘Heathers’. La rappresentazione prevede quattro rappresentazioni complessivamente, con un cast che interpreta i personaggi principali della storia. L’evento si svolge nel rispetto delle modalità stabilite dal teatro comunale di Predappio.

Domani e sabato alle 21 e domenica alle 16, la compagnia Teatro delle Forchette porta in scena al teatro comunale di Predappio ‘ Heathers - Il Musical ’, tratto dal film cult ’Heathers’. Spiegano i promotori: "Si tratta di uno dei titoli più iconici del musical contemporaneo internazionale, capace di fondere dark comedy, energia rock e una riflessione spietata sulle dinamiche adolescenziali. Di particolare rilievo la concessione ufficiale della licenza da parte di Concord Theatricals, tra le principali agenzie mondiali per la gestione dei diritti teatrali. La produzione è quindi presentata nel pieno rispetto delle autorizzazioni internazionali, a garanzia dell’integrità dell’opera originale e della qualità artistica dell’allestimento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

