Una guida presenta il sandalo in pitone laminato di Dolce & Gabbana, evidenziando le caratteristiche del prodotto. Viene specificato che l'articolo include link di affiliazione e che si potrebbe ricevere una commissione per acquisti fatti tramite questi link, senza costi aggiuntivi per il cliente.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Pelle sintetica o vera? Analisi del pitone laminato e del cinturino. Il termine “pitone laminato” indica inequivocabilmente un materiale sintetico che imita la texture del reticolo del serpente. Nel mondo della moda, il laminato è una tecnica di finitura applicata su base polimerica, progettata per offrire l’estetica esotica senza i costi e le restrizioni etiche della pelle animale vera. L’analisi visiva del pattern. Osservando il sandalo, si nota come il motivo a squame sia stampato o impresso sulla superficie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guida: Dolce & Gabbana Sandalo Pitone Laminato

Articoli correlati

Leggi anche: Dolce & Gabbana Top ‘kim Dolce&gabbana’: Test Pratico

Leggi anche: Dolce & Gabbana Jeans DG spray: Guida Completa