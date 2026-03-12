Un drone iraniano chiamato Shahed ha attaccato una base italiana a Erbil. La Russia ha utilizzato questo stesso modello di drone durante il conflitto in Ucraina. Il Shahed è un veicolo aereo senza pilota che può essere impiegato in operazioni di sorveglianza o attacco. La sua presenza sul campo di battaglia ha attirato l’attenzione di chi monitora gli sviluppi militari nella regione.

Sarebbe stato un drone a colpire nella serata dell’11 marzo la base militare italiana di Erbil, in Iraq. Molto probabilmente si è trattato di un drone Shahed di fabbricazione iraniana, anche se non è chiaro se a lanciarlo sia stato l’Iran o le milizie sciite irachene controllate da Teheran che in questi giorni stanno lanciando attacchi contro i curdi. Usati anche dalla Russia in Ucraina, gli Shahed sono i protagonisti assoluti di questa guerra e della controffensiva iraniana contro Usa e Israele: vengono usati massicciamente dal regime perché sono relativamente facili da produrre e costano infinitamente meno dei missili impiegati per intercettarli e delle strutture che possono danneggiare o distruggere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guerra Iran, cos'è il drone Shahed che ha colpito la base italiana a Erbil: la Russia l'ha usato in Ucraina

