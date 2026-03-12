L'Iran e gli Stati Uniti sono coinvolti in un conflitto che, più che su campo di battaglia, si svolge attraverso una lotta di propaganda e messaggi digitali. La guerra viene rappresentata come una partita, con le parti che utilizzano immagini e piattaforme online per veicolare le proprie posizioni. La narrazione si è spostata su un piano virtuale, dove il conflitto si trasforma in un gioco di simbologie e messaggi visivi.

La propaganda bellica ha mutato forma, trasformando il conflitto in Medio Oriente in una narrazione da videogioco. I leader mondiali sono diventati personaggi di mattoncini colorati per spiegare le cause e gli effetti della guerra. La televisione statale iraniana e la Casa Bianca utilizzano animazioni digitali per raccontare l’escalation dei fatti recenti. L’obiettivo è semplificare eventi complessi come la tragedia di Minab o i file Epstein attraverso un linguaggio visivo immediato e controverso. Quando la realtà diventa un gioco di costruzioni. Non si tratta più solo di reportage tradizionali ma di una competizione mediatica assurda dove la guerra viene raccontata come un cartoon. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra in Lego: Iran e USA trasformano il conflitto in

