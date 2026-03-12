Nella notte, la base italiana di Erbil in Iraq è stata bersaglio di un missile, secondo quanto comunicato dal comandante sul luogo. La struttura si trova ancora nel bunker, mentre i porti petroliferi iracheni sono stati temporaneamente chiusi, causando un improvviso aumento del prezzo del greggio. La notizia si aggiunge alle tensioni crescenti nella regione, con dettagli ancora in fase di aggiornamento.

Roma, 12 marzo 2026 – La notizia è arrivata dopo la mezzanotte: la base italiana di Erbil, in Iraq è stata colpita da un missile. Lo ha confermato il ministro della Difesa Guido Crosetto: non ci sarebbero feriti. Una “ferma condanna per l’attacco” è arrivata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, prudente sull’attribuzione di responsabilità: “Pima di dire chi è stato dobbiamo fare un accertamento molto chiaro”. Le rotte energetiche sempre più al centro del conflitto in Medio Oriente con l’Iran che ha intensificato gli attacchi nello Stretto di Hormuz: ieri tre navi cargo sono state colpite vicino a Hormuz, una portacontainer oggi è andata a fuoco lungo le coste degli Emirati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Guerra in Iran, ultim'ora: base italiana colpita in Iraq, il comandante: "Siamo ancora nel bunker". Si fermano i porti petroliferi iracheni. Il greggio schizza

