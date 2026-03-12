guerra in iran nuova ondata di attacchi su teheran base italiana colpita da un drone petroliera in fiamme nel golfo

Nella regione del Medio Oriente, gli scontri si intensificano con una serie di attacchi che coinvolgono diverse aree. A Teheran, alcune basi sono state colpite da droni, mentre nel Golfo una petroliera è stata colpita e incendiata. Una base italiana è stata danneggiata da un attacco, segnando un aumento delle azioni militari in questo scenario di conflitto.

La guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti entra in una fase di escalation sempre più ampia e imprevedibile, con attacchi che ormai si estendono su tutto il Medio Oriente. Nelle ultime ore nuovi raid israeliani su Teheran hanno colpito obiettivi legati al regime iraniano, mentre un bombardamento nel centro di Beirut ha provocato almeno otto morti. Sullo sfondo cresce la tensione nello Stretto di Hormuz, dove una nave è stata attaccata dai Pasdaran e tre marinai risultano intrappolati nella sala macchine, mentre altre imbarcazioni sono state colpite al largo degli Emirati Arabi Uniti. La notte è stata segnata anche da attacchi e allarmi in diverse città della regione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

