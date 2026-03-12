Guerra in Iran missile colpisce la base italiana a Erbil in Iraq Crosetto rassicura | Stanno tutti bene

Una base militare italiana a Erbil, in Iraq, è stata colpita da un missile. Nessun militare italiano è rimasto ferito, secondo quanto comunicato. Il ministro della Difesa ha confermato che tutti i presenti sono in buona salute e che la situazione è sotto controllo. L’attacco ha interessato l’area senza causare danni significativi o perdite umane.

È stata colpita da un missile la base militare italiana di Erbil, in Iraq. L'allarme è scattato nella tarda serata dell'11 marzo, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha fatto sapere che non ci sono vittime o feriti tra il personale: "Stanno tutti bene". Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha condannato l'attacco e spiegato come si muoverà il governo: prima si valuterà "bene quello che è accaduto, poi decideremo gli atti da compiere". Colpita da un missile la base italiana a Erbil Guerra in Iran, l'attacco alla base italiana in Iraq Tajani condanna l'attacco Colpita da un missile la base italiana a Erbil Un missile, probabilmente iraniano, ha colpito la base militare italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno.