Milioni di italiani hanno annullato i loro viaggi a causa della guerra in Iran, causando una perdita di oltre 222 milioni di euro nel settore del turismo. Le prenotazioni sono drasticamente calate e molti cittadini hanno deciso di rinunciare alle partenze programmate. La situazione sta influenzando significativamente le agenzie di viaggio e le attività legate al settore turistico nel paese.

Milioni di euro bruciati. Il turismo sta già pagando il prezzo della guerra in Iran. In Italia le agenzie di viaggio registrano perdite medie di oltre 38mila euro per impresa, mentre le cancellazioni legate alla primavera e alle vacanze di Pasqua hanno già generato oltre 222 milioni di euro di mancato fatturato. A livello globale il turismo organizzato sta subendo un contraccolpo paragonato dagli operatori all’inizio della pandemia. Secondo il World Travel & Tourism Council la guerra nel Golfo provoca oltre 600 milioni di dollari di perdite ogni giorno. E il caro voli è già visibile sulle rotte internazionali, con il rischio concreto di rincari diffusi sui biglietti nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Guerra in Iran, boom di italiani che disdicono i viaggi: oltre 222 milioni bruciati

Guerra in Iran, oltre 160 militari italiani sulla fregata missilistica in difesa di CiproUn equipaggio di oltre 160 uomini della Marina militare italiana è pronto a dirigersi verso Cipro a bordo della fregata missilistica Federico...

Iran, Tajani rassicura: “Oltre 20 mila italiani rimpatriati da inizio guerra”Sul fronte diplomatico, il ministro degli Esteri ha sollecitato una risposta compatta dell'Unione Europea, affinché possa "svolgere un ruolo comune...

Guerra USA/Israele - Iran: a che PUNTO siamo

