A causa della guerra in Medio Oriente e delle condizioni meteorologiche avverse nel Lazio, i prezzi dei pomodori sono saliti fino a 2,30 euro al chilo. La combinazione di questi fattori ha portato a un aumento rapido e visibile sul mercato orticolo della regione, con i consumatori che si trovano a pagare un costo superiore rispetto a prima.

La guerra in Medio Oriente e le intemperie meteo hanno innescato un rincaro immediato sugli ortaggi nel Lazio. Al Centro Agroalimentare Roma, i prezzi dei pomodori e delle verdure di stagione hanno subito impennate significative a causa dei costi logistici e del maltempo. L’inflazione colpisce la filiera alimentare romana con effetti diretti sul potere d’acquisto dei cittadini. I dati dell’Osservatorio Prezzi confermano che il conflitto internazionale sta pesando sui trasporti, mentre le condizioni climatiche avverse hanno ritardato le raccolte nel Sud Italia. Il peso della logistica e del clima sulle quotazioni. Il costo crescente dei carburanti, diretto effetto del conflitto mediorientale, ha destabilizzato l’intera catena di approvvigionamento verso il capoluogo laziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra e maltempo: pomodori a 2,30 euro, i prezzi schizzano

Articoli correlati

Guerra e maltempo spingono i prezzi: aumenta il costo di pomodori e ortaggiL’aumento del costo del carburante comincia ad avere conseguenze su tutta la filiera produttiva italiana.

Guerra in Medio Oriente: costi agricoli schizzano del 30%La guerra in Medio Oriente sta già provocando un'impennata dei costi agricoli che minaccia la redditività delle aziende pugliesi.

Approfondimenti e contenuti su Guerra e maltempo pomodori a 2 30 euro...

Guerra e maltempo spingono i prezzi: aumenta il costo di pomodori e ortaggiL’aumento del costo del carburante comincia ad avere conseguenze su tutta la filiera produttiva italiana. La guerra in Medio Oriente colpisce, infatti, anche il Centro Agroalimentare Roma, che ... romatoday.it

Dazi, i pomodori le nuove vittime della guerra commerciale: negli Usa prezzi su del 10%I pomodori negli Stati Uniti potrebbero essere le nuove vittime della guerra commerciale del presidente Usa Donald Trump. Da luglio, infatti, rileva il ‘Wall Street Journal’, nuove tasse colpiranno i ... affaritaliani.it