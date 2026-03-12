Guerra e crisi | gli psicologi Fvg allertano sul benessere

Gli psicologi del Friuli-Venezia Giulia hanno segnalato un aumento di tensione tra i cittadini, a causa della guerra e delle preoccupazioni per il futuro. La situazione ha portato a un'impennata di richieste di supporto psicologico e a un senso di ansia diffuso nella popolazione. La crisi si riflette nella quotidianità di molte persone, che mostrano segni di disagio e preoccupazione crescente.

La guerra e la paura del futuro hanno fatto irruzione nella routine quotidiana dei cittadini del Friuli-Venezia Giulia, scatenando un allarme tra gli psicologi della regione. Le immagini dei conflitti globali e le incertezze economiche stanno erodendo il benessere emotivo, generando ansia diffusa e un senso di precarietà che tocca ogni aspetto della vita locale. In questa mattina di giovedì 12 marzo 2026, con il cielo nuvoloso e una temperatura di 11 gradi a Udine, l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia ha lanciato un messaggio chiaro: le reazioni emotive alla crisi non sono segni di debolezza ma tentativi naturali di adattamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

