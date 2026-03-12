Grottaminarda | storia in vetrina alla Borsa del Turismo

Il Comune di Grottaminarda partecipa alla 29ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, che si svolge nello stand dell’Anci Campania. La partecipazione avviene attraverso la sua presenza ufficiale all’evento, organizzato per promuovere il patrimonio locale e valorizzare le attrazioni della zona. La manifestazione si tiene in questo periodo e vede coinvolti diversi attori del settore turistico.

Il Comune di Grottaminarda è protagonista assoluto della 29ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, ospitato nello stand dell’Anci Campania. L’evento si svolge dal 12 al 14 marzo presso la Fiera d’Oltremare, con un’inaugurazione presieduta dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè, dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dall’Assessore Regionale Enzo Maraio. La presenza istituzionale è garantita dalla Presidente del Consiglio comunale delegata al Turismo Virginia Pascucci e dalla delegata agli Eventi e alla Promozione delle Attività Culturali Marilisa Grillo. Questo appuntamento rappresenta il più grande incontro per i professionisti del turismo nel Centro-Sud Italia, attirando una folla di operatori stranieri che cercano nuove opportunità di collaborazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

