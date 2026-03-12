Green Deal otto governi Ue contro lo stop all’Ets chiesto dall’Italia | Sarebbe preoccupante fare un passo indietro

Otto governi dell’Unione Europea si oppongono all’Italia che chiede di sospendere l’Ets, il sistema di scambio di emissioni di CO2. La richiesta italiana ha incontrato resistenze e ha complicato ulteriormente la posizione del governo nel dibattito sul Green Deal. La discussione riguarda la possibilità di fermare temporaneamente il mercato delle emissioni, ma al momento non ci sono indicazioni di accordo tra le parti.

Si complica, e non poco, la battaglia del governo italiano per sospendere l’ Ets, il mercato europeo di scambio di emissioni di CO2. Nei giorni scorsi, la stessa Giorgia Meloni ha lanciato un appello ai colleghi del Vecchio Continente per fare un passo indietro sul meccanismo che da almeno due decenni costituisce un pilastro della politica climatica dell’ Unione europea. La proposta sarà discussa al Consiglio europeo del 19 e 20 marzo. Ed è proprio in vista di quella data che otto paesi Ue hanno deciso di prendere posizione e opporsi alla richiesta dell’Italia. Si tratta di Danimarca, Olanda, Svezia, Finlandia, Spagna, Portogallo, Slovenia e Lussemburgo. 🔗 Leggi su Open.online

Il Green deal europeo ha creato "uno svantaggio competitivo drammatico per l'economia europea senza produrre benefici reali per l'ambiente". È la critica che Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d'Italia e copresidente del gruppo dei Conservatori e rifor - facebook.com facebook